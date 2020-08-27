Александр Стрелюхин потребовал разобраться со свалками на утесе Степана Разина

На заседании правительства Саратовской области 27 августа вице-губернатор — председатель правительства Александр Стрелюхин потребовал разобраться с горами мусора на одной из самых известных достопримечательностей Саратовской области.

Речь идет об утесе Степана Разина в Красноармейском районе.

Накануне в соцсетях и СМИ распространили фото и видео, где повсюду видны свалки мусора, оставленные туристами.

Стрелюхин потребовал от природоохранных ведомств разобраться с ситуацией.

- Значит есть системные просчеты — вместе с главой района прищемите эту ситуацию раз и навсегда. Невозможно смотреть, как опошляется это место, — заявил председатель правительства.

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