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Александр Стрелюхин потребовал разобраться со свалками на утесе Степана Разина

Жалобы на горы мусора поступили от саратовцев, приехавших туда на отдых
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На заседании правительства Саратовской области 27 августа вице-губернатор — председатель правительства Александр Стрелюхин потребовал разобраться с горами мусора на одной из самых известных достопримечательностей Саратовской области.

Речь идет об утесе Степана Разина в Красноармейском районе.

Накануне в соцсетях и СМИ распространили фото и видео, где повсюду видны свалки мусора, оставленные туристами.

Стрелюхин потребовал от природоохранных ведомств разобраться с ситуацией.

- Значит есть системные просчеты — вместе с главой района прищемите эту ситуацию раз и навсегда. Невозможно смотреть, как опошляется это место, — заявил председатель правительства.

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