В Балашове по нацпроекту установят арт-объект «Арбузное дерево»

В Балашове установят арт-объект «Арбузное дерево»

В Балашове продолжается благоустройство по нацпроекту «Жильё и городская среда», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области, четыре общественные территории в городе объединят в единое социокультурное пространство.

Речь идет о сквере на улице Энтузиастов, проспекте Космонавтов, территории на пересечении улицы Энтузиастов с проспектом Космонавтов и с Саратовским шоссе. Там поставят настольные игры, детскую площадку и круговую — с четырьмя теневыми навесами и площадку для воркаута, построят скейт-парк.

На перекрестке Саратовского шоссе и улицы Энтузиастов установят арт-объект «Арбузное дерево» в напоминание, что на флаге Балашова изображены арбузы.

Также в рамках нацпроекта в этом году благоустроили десять дворов, например, на улицах Привокзальная, 30 лет Победы, Менделеева и других.

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