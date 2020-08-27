В хозяйствах Левобережья могут пустить скот под нож из-за нехватки кормов

Сельхозживотным в хозяйствах Левобережья не хватает кормов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин обеспокоен ситуаций с животноводством в Левобережных районах.

- Пойдет ли скот под нож в дальних заволжских районах, где проблема с кормами? — задал он вопрос на заседании правительства 27 августа.

При этом он отметил, что в районах правого берега Волги «безбожно жгут солому и прошлогоднее сено», в то время как на левом берегу не хватает кормов.

Министр сельского хозяйства Роман Ковальский согласился, что есть еще нерешенные проблемы.

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