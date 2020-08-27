Стрелюхин возмутился низкой собираемостью налогов с экспорта зерна в Саратовской области

На сегодняшнем заседании правительства Саратовской области обсудили ситуацию в агропромышленном секторе.

Председатель правительства Александр Стрелюхин остановился на теме экспорта зерна. Он отметил, что посетил элеватор в Перелюбском районе. У них имеется порядка 300 тыс. тонн зерна, а за границу отправлено 25 тыс. тонн.

- Я проверил по таможне – нигде их не видно. Это к вопросу – сопровождает ли министерство экспортные сделки? И такой случай не единичный. Рост сбора зерна есть. Урожайность есть – а налоги падают. Вот на это надо обратить внимание, – считает Стрелюхин.

Он заявил, что поддержку сельхозпроизводителей будут привязывать к налоговой отдаче с гектара. Также он потребовал усилить контроль за теми, «кто балуется с неформальной занятостью».

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