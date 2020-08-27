Сквер перед «ДК» Россия» откроют к 1 сентября

В Саратове продолжаются работы на площади перед ДК "Россия" Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Валерий Радаев, губернатор Саратовской области, в среду 26 августа побывал на площади перед ДК «Россия» на 3-й Дачной.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он проверил ход работ по благоустройству.

Сейчас там уложена плитка на площади 1,6 тыс. кв. метров. Появился фонтан с подсветкой. Планируется установить малые архитектурные формы, провести озеленение.

На 3-й Дачной появится фонтан Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

- 1 сентября должно быть открытие нового сквера, – заявил Валерий Радаев.

Также на начало осени запланирован пробный пуск фонтана.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.