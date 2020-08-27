В саратовском аэропорту на мужчину составили протокол за курение в самолете

Фото Приволжского ЛУ МВД России на транспорте

Полицейские вчера, 26 августа, составили протокол на пассажира самолета рейса Москва — Саратов.

- В дежурную часть линейного отделения полиции в аэропорту «Гагарин» поступило сообщение от представителя авиакомпании. Сотрудник воздушного судна рассказал о нарушителе на борту, — выяснила «КП-Саратов» в пресс-службе Приволжского ЛУ МВД России на транспорте.

В аэропорту 48-летнего жителя Ярославской области встретили полицейские. На него составили административный протокол за курение в туалете самолета.

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