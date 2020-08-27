Саратовец рискует лишиться микроавтобуса из-за 300-тысячного долга по алиментам

В Ленинском районе Саратова у местного жителя арестовали «Газель» за долг по алиментам.

- Мужчина должен был перечислять треть от суммы дохода, но игнорировал обязанность и накопил 300 тыс. рублей долга, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП по области.

Приставы выяснили, что у гражданина есть ГАЗ-32217 и арестовали машину. Ее оставили на хранение должнику. Если он не отдаст деньги, микроавтобус продадут.

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