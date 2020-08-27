Энгельсские гопники ограбили приезжего из Тольятти

В Энгельсе Саратовской области ограбили приезжего из Самарской области.

- В полицию вчера днем, 26 августа, обратился 18-летний гость из Тольятти и рассказал, что три часа назад у него похитили телефон. Двое парней попросили позвонить и убежали с гаджетом, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

Гопников быстро задержали, это двое 20-летних местных жителей. Телефон они сдали в ломбард. Пока что подозреваемым числится лишь один из них, ему выписали подписку о невыезде.

Полиция просит граждан остерегаться незнакомцев. Если у вас просят телефон, ссылаясь на необходимость срочно позвонить, сделайте звонок сами, не передавая аппарат в чужие руки.

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