Девочка в Саратове убила ночью пьяную мать

В Солнечном-2 в Саратове сегодня ночью, 27 августа, 15-летняя девочка из Калининского района убила пьяную мать.

- Прокуратура организовала проверку по поручению прокурора Саратовской области, — рассказали «КП-Саратов» в региональном ведомстве.

По предварительной информации, 40-летняя мать и дочь поругались в квартире около полуночи. В ходе конфликта подросток причинила ей смерть.

Следователи также проводят проверку, а прокуратура выяснит условия жизни и обучения подростка, а также даст оценку деятельности должностных лиц органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

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