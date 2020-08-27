Девочка в Саратове убила ночью пьяную мать

В Солнечном-2 в Саратове сегодня ночью, 27 августа, 15-летняя девочка из Калининского района убила пьяную мать.
- Прокуратура организовала проверку по поручению прокурора Саратовской области, — рассказали «КП-Саратов» в региональном ведомстве.
По предварительной информации, 40-летняя мать и дочь поругались в квартире около полуночи. В ходе конфликта подросток причинила ей смерть.
Следователи также проводят проверку, а прокуратура выяснит условия жизни и обучения подростка, а также даст оценку деятельности должностных лиц органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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