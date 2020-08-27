В Саратовской области от гриппа привьют 1,5 млн жителей

В правительстве Саратовской области на очередном заседании 27 августа была рассмотрена ситуация с прививочной кампанией.

Как отметил председатель правительства Александр Стрелюхин, необходима широкомасштабная кампания против гриппа.

- Есть план профилактических прививок. Необходимо охватить 60% населения. Это порядка 1,5 млн человек, – сказал Стрелюхин.

Причем он отметил, что раньше требовалось вакцинировать 1,2 млн жителей.

По словам председателя правительства, уже начались поставки препарата от гриппа. В регион пришли уже 110 тыс. доз вакцины для детей.

Напомним, на заседании координационного совета 25 августа министр здравоохранения Олег Костин сообщил, что на вакцину требуются еще порядка 59 млн рублей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.