Мошенники обманули главбуха из Саратова на 650 тысяч рублей по стандартной схеме

В Саратове на уловки мошенников попалась 48-летняя местная жительница, работающая главным бухгалтером.

- Неизвестная позвонила женщине и представилась сотрудницей службы безопасности банка. Она ввела потерпевшую в заблуждение, сказав, что с ее счета утекают деньги и их надо перевести на резервный счет. Поверившая аферистке гражданка скачала приложение и перевела 400 тыс. рублей на тот самый счет, к которому имели доступ злоумышленники, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.

На следующий день она получила СМС, что ей одобрили кредит на сумму 249,5 тыс. рублей. В настоящей службе поддержки банка женщине сообщили, что он получен. Деньги поступили на счет потерпевшей, а затем перевели на другой, ей не доступный.

Общая сумма ущерба составила 649,5 тыс. рублей.

Правоохранители возбудили дело и настоятельно просят не разговаривать по телефону с незнакомцами о деньгах и банковских картах. Сразу прервите входящий вызов и сами перезвоните на горячую линию банка, ее номер есть указан у вас на карте. Никому не сообщайте паролей, кодов из СМС и не устанавливайте программы, в безопасности которых не уверены.

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