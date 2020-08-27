В Саратове ФСБ задержала женщину, перечислявшую деньги матери в Сирию

УФСБ России по Саратовской области заявило о пресечении деятельности по финансированию незаконного вооруженного формирования «Узбекский джамаат», которая входит в запрещенную в РФ организацию «Исламское государство», действующего на территории Сирии.

Женщина перевела деньги своей матери, которая находится в международном розыске и принимает участие в НВФ «Узбекский джамаат» в Сирии.

ФСБ отследила переписку в Интернете, мать из Сирии неоднократно убеждала дочь направить деньги на нужды «Узбекского джамаата»

Возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности», дочери теперь грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы.

Сейчас суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.