В ДТП двух авто в Саратове уцелел 75-летний водитель

В Заводском районе Саратова вчера утром, 26 августа, случилось ДТП.

- Авария произошла у дома №23 по улице Ясельная. 26-летний водитель Volkswagen не соблюдал дистанцию до впереди движущегося ВАЗ-21099 и врезался в него, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.

С травмами госпитализировали 70-летнюю пассажирку «девяносто девятой», а вот 75-летний водитель уцелел.

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