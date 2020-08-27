Под Саратовом грабитель не отдал духи полиции при задержании

В Пугачевском районе Саратовской области полиция вчера, 26 августа, раскрыла похищение парфюма.

- В 10:20 обратилась 35-летний директор магазина с заявлением о грабеже. В 17:00 25 августа мужчина на улице Пушкинская забрал туалетную воду Lacoste за 2 192 рубля, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Полицейские в тот же день задержали ранее не судимого 39-летнего мужчину. Похищенное у него не изъяли, Сам подозреваемый во всем признался. На него завели дело и отпустили под подписку о невыезде.

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