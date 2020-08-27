За сутки в Саратовской области коронавирусом заразились 97 человек

Коронавирус подтвердился у 97 жителей Саратовской области
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Утром 27 августа в Саратовской области был подтвержден коронавирус еще у 97 человек.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе региона, всего зарегистрировано 11 974 случаев заражения.
Новые заболевшие в основном проживают в Саратове — 46 человек. Еще 11 — в Энгельсском районе, восемь — в Балаковском.
С начала пандемии выздоровели уже 7 768 пациентов. Из них 108 — за последние сутки.
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