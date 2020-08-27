Детскую поликлинику в Солнечном-2 могут построить за счет федеральных средств

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин сообщил, что удалось проработать вопрос со строительством детской поликлиники в Солнечном-2 Кировского района Саратова.

- Высока вероятность, что данный объект будет включен в бюджет следующего года и финансирование будет найдено за счет средств федерального бюджета, — заявил Володин.

Видео опубликовано в группе сторонников спикера Госдумы в соцсети Instagram.

Кроме того, Вячеслав Володин рассказал о ситуации по строительству взрослой поликлиники в том же микрорайоне. Он отметил, что средства были выделены, но фактически не осваивались, несмотря на то, что работы должны были быть завершены уже к сентябрю.

- Просьба к тем, кто берется за подряд, является заказчиком — все должно делаться эффективно. Кто взялся строить — обеспечьте качество и ввод как можно быстрее. А тот, кто контролирует, — выбирайте тех, кто будет укладываться в сроки, заканчивать раньше, обеспечив качество, — сказал Володин.

Он призвал «делать выводы». В частности, если какая-то организация сорвала график или не обеспечила качество, то ее следует занести в черный список. Особенно Вячеслав Володин отметил работу на объектах, которые строятся по просьбам жителей и находятся на контроле.

- Лучше жуликам в ним не подходить. Недобросовестным также не пытаться участвовать в этих конкурсах и не залазить в бюджет государства, — сказал председатель Государственной думы.

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