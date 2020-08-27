В Саратовской области бетономешалка сбила человека

Бетономешалка сбила пешехода. Фото областной ГИБДД

В Пугачевском районе Саратовской области вчера днем, 26 августа, бетономешалка сбила человека.

- Авария произошла около 16:30 у дома №4 Северной промышленной зоны. 26-летний водитель разворачивался на СБ-92 и наехал на 28-летнего мужчину, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

Пешеход попал в больницу.

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