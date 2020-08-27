В Саратовской области пьяный водитель попал в ДТП и солгал об угоне

В Ершовском районе Саратовской области осудили 49-летнего местного жителя. Его признали виновным в ложном доносе о совершении преступления.

- Мужчина выпил на работе 30 апреля 2020 года и поехал на своей машине домой. По пути он врезался в столб железнодорожного моста. Испугавшись, что его увидят пьяным за рулем и расскажут полиции, он уехал и бросил авто в селе Михайловка, а оттуда пешком пошел домой спать, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Через несколько часов к нему пришел сотрудник ГИББД, чтобы выяснить, почему его разбитая машина стоит на окраине села. Подсудимый не захотел лишаться прав и поведал об угоне.

Однако проверка доказала, что никакого угона не было. За ложный донос мужчине выписали штраф 7 тыс. рублей.

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