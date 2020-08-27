Движение на мосту Саратов — Энгельс парализовано из-за ДТП

Столкнулись ВАЗ и грузовая "Газель" Фото: Александр Уриевский

На мосту через Волгу случилось ДТП, парализовавшее движение.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, столкнулись два автомобиля, обошлось без пострадавших.

По словам очевидца, в аварию попали ВАЗ и грузовая «Газель». Машины перегородили движение по направлению в Энгельс. Однако и в Саратов автомобилистам попасть затруднительно.

Ситуация осложняется ремонтными работами, которые продолжаются на улице Лесозаводская в Энгельсе.

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