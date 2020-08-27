Движение на мосту Саратов — Энгельс парализовано из-за ДТП

Столкнулись ВАЗ и грузовая "Газель"
Фото: Александр Уриевский
На мосту через Волгу случилось ДТП, парализовавшее движение.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, столкнулись два автомобиля, обошлось без пострадавших.
По словам очевидца, в аварию попали ВАЗ и грузовая «Газель». Машины перегородили движение по направлению в Энгельс. Однако и в Саратов автомобилистам попасть затруднительно.
Ситуация осложняется ремонтными работами, которые продолжаются на улице Лесозаводская в Энгельсе.
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