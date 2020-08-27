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Трофимовский мост могут сдать раньше срока

Валерий Радаев потребовал ускорить работу
Екатерина СеменоваЕкатерина СеменоваЕкатеринаСеменова
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Трофимовский мост могут сдать раньше графика

Трофимовский мост могут сдать раньше графика

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в среду 26 августа посетил Трофимовский мост.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он проверил, как ведутся работы на важном для города объекте транспортной инфраструктуры.

Сейчас ведется укладка щебеночного основания дороги на подъезде к мосту, рабочие меняют коммуникации, занимаются гидроизоляцией пролетов.

На путепроводе уже появились ограждения. Скоро планируется завершить монтаж лестницы с подъемником.

Ведется монтаж лестницы

Ведется монтаж лестницы

- Ускоряйте работу, чтобы как можно быстрее открыть 2-ю Прокатную. Параллельно нужно выполнять благоустройство территории, примыкающей к мосту. Синхронизируйте работу по замене коммуникаций, потому что она оттягивает сдачу объекта. Если все будет технологично идти, то мост можно сдать раньше, чем 1 октября, – сказал Валерий Радаев.

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