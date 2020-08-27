Жителю Саратовской области грозит десять лет за детскую порнографию

В Марксовском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в распространении детской порнографии.

По версии следствия, в июле 2018 года он через WhatsApp отправил знакомому фото с эротическими изображениями детей.

Свою вину гражданин признал и раскаялся. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

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