Жителю Саратовской области грозит десять лет за детскую порнографию

В Марксовском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в распространении детской порнографии.
По версии следствия, в июле 2018 года он через WhatsApp отправил знакомому фото с эротическими изображениями детей.
Свою вину гражданин признал и раскаялся. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.
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