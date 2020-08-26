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Политика

Саратовец Иван Лобанов возглавил РЭУ имени Плеханова

Начинал карьеру Иван Лобанов в правительстве Саратовской области в 1996 году
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Иван Лобанов. Фото сайта Государственного университета управления

Иван Лобанов. Фото сайта Государственного университета управления

Как сообщает ТАСС, свой пост сегодня, 26 августа, покинул ректор Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Виктор Гришин.

На его место в качестве исполняющего обязанности с 28 августа назначен Иван Лобанов, родившийся и начинавший свою карьеру в Саратове.

Восхождение по карьерной лестнице Лобанов начинал с правительства Саратовской области и затем с должности помощника депутата Госдумы.

С 1996 года он работал в Аппарате Правительства Саратовской области, затем в аппарате Госдумы. Являлся помощником депутата Государственной Думы РФ Вячеслава Володина. Затем работал заместителем генерального директора ОАО «Саратовоблгаз», избирался городским депутатом в Саратове, занимал пост руководителя регионального исполкома партии «Единая Россия». Три года являлся депутатом Госдумы пятого созыва.

В дальнейшем поработал заместителем Министра образования и науки Российской Федерации. Потом - директором Департамента государственной службы и кадров Правительства РФ и даже заместителем руководителя Аппарата Правительства РФ.

В октябре 2015 года избран ректором Московского государственного института культуры.

В марте 2018 года стал ректором Государственного университета управления.