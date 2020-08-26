Покусавшего женщину в Саратове алабая обследуют на бешенство

Ветеринары обследуют алабая, покусавшего вчера, 25 августа, женщину в Саратове.

- Владелец обратился в одну из ветлечебниц по поводу вакцинации пса в тот же день, как он напал на человека. Причем в прошлый раз прививку делали 7 августа 2019 года, то есть на момент укуса собака была не иммунизирована, — сообщили «КП-Саратов» в управлении ветеринарии области.

Однако при первичном осмотре признаков бешенства не выявлено, но собаку взяли под десятидневное наблюдение.

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