Стрелюхин предложил постоянно тестировать саратовских учителей на коронавирус

Учителей предложено постоянно тестировать на коронавирус Фото: Алексей БУЛАТОВ

В районах Саратовской области необходимо создать рабочие группы для посещения организаций образования и операторов питания, чтобы получать объективные оценки готовности к учебному году. Об этом заявил на заседании оперативного штаба по коронавирусу 26 августа председатель правительства области Александр Стрелюхин.

- Еще важное решение — меню для учеников должно быть вывешено на сайтах школ и доступно для всех. Выборочно сегодня позвонил нескольким родителям. И никто из них не знал ни про какое меню для первоклашек. Просил бы, чтобы этот вопрос до родителей довели. Это для детей 1–4 классов. Контроль — на министерстве образования.

Особое внимание — к аутсорсингу. Часть готовят школы сами, часть — на аутсорсинге. Надо обязательно подключить общественность, недобросовестным поставщикам не место на рынке детского питания, — заявил Стрелюхин.

Он также заметил, что с началом учебного года учителя оказываются в зоне особого риска. Тем более, что многие из них — люди возрастные.

- Разовое тестирование ни к чему не приведет. Поэтому надо проработать алгоритм тестирования преподавательского состава, — как часто делать это тестирование на коронавирус.