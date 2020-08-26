В Саратовской области может открыться театральный сезон

Александр Стрелюхин

В правительстве Саратовской области в эти минуты проходит заседание оперативного штаба по ситуации с коронавирусом.

Председатель правительства Александр Стрелюхин сообщил, что ситуация с заболеваемостью является стабильной, плато длится дольше месяца. По его словам, с завтрашнего дня, 27 августа, смогут открыться кафе и рестораны. Хотя массовые мероприятия там проводить запрещено.

Он отметил, что это позволит вернуть в экономику области большое количество работающих граждан.

- Стоит вопрос о работе кинотеатров. Поступает масса обращений от работников киноиндустрии. Их переживания обоснованы, – отметил Стрелюхин.

Он также остановился на теме предстоящего театрального сезона. 12 сентября должен начаться фестиваль "Театральное прихоперье".

- Надеемся создать условия, чтобы "Театральное Прихоперье" в Балашове прошло и был открыт театральный сезон, – сказал Стрелюхин.

Он заметил, что "будем возвращаться к привычному ритму жизни".