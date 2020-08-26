Отключенным от воды жителям Ленинского района привезут воду

Завтра, 27 августа, жителям Ленинского района Саратова, где отключат воду, подвезут питьевой ресурс в цистернах.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», набрать можно будет в пяти местах:

- поселок Жасминный, улица Строителей, 8 (11:00 — 12:00);

- улица Моисеева, 1 (12:00 — 13:00);

- поселок Дачный, улица Мелиораторов, 20 (13:00 — 14:00);

- поселок Нефтегорский, улица Нефтегорская, 29-30 (16:00 — 17:00);

- улица Таганрогская, 5 (17:00 — 18:00).

Напомним, воду отключат с утра до позднего вечера.

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