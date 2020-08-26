Саратовский бизнесмен взыскал с «Магнит Косметик» ущерб за мокрые обои

Индивидуальный предприниматель из Саратова взыскал с ЗАО «Тандер» ущерб за мокрые обои.

- ИП Лосев С. М. арендует площадь в Сенном рынке на Большой Горной. Там у мужчины магазин «Обои» на цокольном этаже, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Арбитражного суда.

Торговую точку 8 июля 2019 года залил магазин «Магнит Косметик», что находится выше — на первом этаже. Из-за этого часть товара на 26 410 рублей стала мокрой и пришла в негодность.

Также зафиксировано, что бизнесмен восстановил поврежденные стены за 6 тыс. рублей.

Мужчина направил в адрес компании претензию с требованием возместить причиненный ущерб, но ЗАО «Тандер» из Краснодара не сделало этого.

Тогда ИП пошел в Арбитражный суд Саратовской области. Там 21 июля 2020 года взыскали с компании более 32 тыс. рублей.

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