В музеях Саратова и области разрешили групповые экскурсии

В музеях Саратовской области разрешили проводить групповые экскурсии.

Как сообщила на своей странице в Инстаграм председатель регионального комитета по туризму Виктория Бородянская, запрет снят с 24 августа.

- Наши музеи вновь смогут начать полноценно работать и встречать гостей, а туроператоры включать посещение культурных учреждений в свои программы, — отметила Бородянская.

В Радищевском музее в этом году собираются праздновать 135-летие со дня основания, готовится крупномасштабная выставка к 150-летнему юбилею Борисова-Мусатова. Также планируется выставка Сальвадора Дали из коллекции Марка Башмакова.

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