Саратовский Гидрометцентр ждет повышения температуры до +32 градусов

В Саратовской области сегодня, 27 августа, ожидается жаркая погода.
- Температура поднимется до +27…+32 градусов, а в Саратове — до +30. Осадков не будет, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона по данным областного Гидрометцентра.
Ветер подует со скоростью 5–10 м/с и порывами до 15–17 м/с.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.