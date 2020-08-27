Саратовский Гидрометцентр ждет повышения температуры до +32 градусов

В Саратовской области сегодня, 27 августа, ожидается жаркая погода.

- Температура поднимется до +27…+32 градусов, а в Саратове — до +30. Осадков не будет, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона по данным областного Гидрометцентра.

Ветер подует со скоростью 5–10 м/с и порывами до 15–17 м/с.

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