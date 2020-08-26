В Балашове психбольной мужчина забил до смерти шваброй тетю

В Балашове завершено расследование в отношении 46-летнего местного жителя. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, двух эпизодах угроз убийством, а также в умышленном причинении легкого вреда здоровью и повреждении имущества.

- Следствие считает, что вечером 13 мая 2020 года 46-летний мужчина был у себя дома на улице Мичурина в Балашове с 72-летней матерью и 81-летней тетей. Без причин он начал бить обеих по телу черенком от швабры. Мать смогла вырваться и побежала к соседям, те вызвали «скорую». Пострадавших госпитализировали, но старшая женщина скончалась от тупой травмы грудной клетки с переломами ребер, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Также 1 апреля 2020 года гражданин стал угрожать убить соседку. Потерпевшая испугалась, спряталась за стоящую машину, в которую злоумышленник начал кидать дротики. На помощь жертве пришел хозяин машины, который тоже получил порцию угроз.

Во время расследования была проведена психолого-психиатрическая судебная экспертиза. Выяснилось, что мужчина не мог осознавать характер и опасность своих поступков из-за психического расстройства. На время расследования его поместили в специализированную больницу.

Дело направлено в суд. Правоохранители настаивают на принудительном лечении.

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