В Саратове «Гранта» сбила мальчика на велосипеде

Фото городской ГИБДД

В Саратове сегодня днем, 26 августа, был сбит ребенок на велосипеде.

- В 13:25 33-летний мужчина за рулем «Лады Гранта» напротив дома №171 по улице Пугачева врезался в 12-летнего мальчика на велосипеде, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города.

Ребенок попал в больницу.

В городской Госавтоинспекции напомнили, что начало учебного года всегда связано с увеличением количества детей на дорогах и возрастанием риска ДТП.

За последние две недели произошло три аварии с участием несовершеннолетних.

Родителей призвали напомнить детям об основных правилах дорожного движения, показать безопасные маршруты и сопровождать их на улице.

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