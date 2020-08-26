Зампред Сергей Наумов считает, что будущее за дистанционной занятостью

Сергей Наумов Фото: Александр Уриевский

Реализацию нацпроекта «Демография» в Саратовской области обсудили 26 августа в пресс-центре «Комсомольской правды».

Зампред Сергей Наумов напомнил, что нацпроекты РФ инициированы президентом РФ Путиным.

В 2020 году на программы в рамках нацпроекта «Демография» федеральный и региональный бюджет выделили 3 млрд 615 млн рублей. Это достаточно серьезная сумма, — заметил Наумов.

Он рассказал, что нацпроект состоит из нескольких направлений. Это, например, региональный проект «Старшее поколение».

- Ставим задачу чтобы пять тыс. человек приняли участие в оздоровительных и развивающих программах. «Вишенкой на торте» является строительство двух корпусов в психоневрологических интернатах (в Адоевщинском и в Хватовке — прим. ред) в Базарно-Карабулакском районе. Это грибной и хвойный район. В Адоевщинском заканчиваем в сентябре, там все уже почти готово, наводим марафет. В Хватовке должны сдать объект в следующем году.

Также 28 новых автомобилей закупили для доставки граждан старше 66 лет в лучшие медучреждения области для профилактических осмотров и диспансеризации. Эти машины с начала года активно использовали, но на время пандемии были запретительные меры Роспотребнадзора. Сейчас уже снимаются ограничения и снова будем их задействовать, — рассказал Сергей Наумов.

Зампред отметил еще одно направления нацпроекта — возможное трудоустройство лиц предпенсионного возраста. Уже 657 человек старше 50 лет прошли переобучение, что выше поставленного плана в 606 человек. Переподготовка велась по 98 направлениям: бухучет и аудит, логистика на предприятиях, соцработник, а также швея, электромонтер, машинист крана и другие. Этот региональный проект, по словам Наумова, пользуется очень большим спросом.

И еще один популярный проект — содействие занятости женщин, которые находятся в отпуске по уходу за детьми до трех лет, и женщин с детьми дошкольного возраста.

- В начале лета было увеличение числа безработных, а сейчас тренд на обратную ситуацию. Открываются предприятия, граждане хорошо осваивают удаленный вид работы.

- За дистанционной занятостью будущее, — заметил Сергей Наумов.