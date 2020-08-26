В двух поселках Заводского района Саратова отключили воду до утра

В Заводском районе Саратова сегодня, 26 августа, отключили воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», из-за работ на Южной улице водоснабжения нет на 5-м Динамовском проезде, 45, 7-м Динамовском тупике, 49/53, 47, Южной, 36, 36а, 38, 38а, 38Б, 38в, 38г, 38д, 40, 42, 42а, 42Б, 6-м Динамовском проезде, 32, 40а, 40Б и 7-м Динамовском проезде, 26/40, 29/45, 47.

Водоснабжение подадут ориентировочно в 06:00 27 августа.

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