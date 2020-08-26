В Энгельсе задержали вора, съевшего чужой еды на 5,5 тысячи рублей

Полицейские Энгельса задержали мужчину за воровство еды на 5,5 тыс. рублей.

- Ранее судимый покровчанин переправлял отдыхающих в районе села Шумейка. После очередного рейса 37-летний гражданин проголодался и залез в ближайшую дачу, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Внутри мужчина нашел пельмени, купаты, окороки, курицу, 10 кг сахара, 20 банок кабачковой икры и банку кофе и все забрал себе.

Злоумышленник недолго гулял на свободе. Через несколько дней его задержала полиция, но похищенное изъять уже не удалось.

В ГУ МВД напомнили дачникам, что в домиках нельзя оставлять ценные вещи. Нужно поставить крепкие двери и решетки на окна, а также попросить соседей приглядывать за дачей в ваше отсутствие.

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