В День знаний в Саратовской области запретят продавать алкоголь

Запрет на алкоголь действует в День знаний - 1 сентября Фото: Ольга Симонова

Несмотря на нововведения в школьном процессе — отмену линеек и иных праздничных мероприятий на 1 сентября — в День знаний продолжает действовать запрет на розничную торговлю алкоголем.

Это продиктовано действующим законом Саратовской области от 2015 года, им определены дни полного запрета реализации алкогольной продукции предприятиями торговли на территории региона.

Ограничения не распространяются на кафе и рестораны, которые открываются в полном объеме 27 августа.