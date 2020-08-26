Убийца и педофил из Пензы скрывался в Саратовской области

В Пензенской области осудили 24-летнего мужчину за убийство, угон, секс с лицом младше 16 лет и заражение несовершеннолетней ВИЧ-инфекцией.

Злоумышленник с приятелем пили 19 сентября 2019 года. В селе Лопатино он позвонил 47-летнему знакомому и попросил их довезти домой в одно из сел района, а по приезде — уговорили в Пензу. По дороге злоумышленник поругался с потерпевшим из-за долга. Водитель перевел деньги и отказался везти их в Пензу из-за забытых документов.

В одном из сел машина остановилась. Мужчины начали выяснять отношения, и молодой человек избил знакомого ногой по голове, а затем достал из бардачка нож и зарезал его в шею.

После убийства товарищи на машине уехали в Саратовскую область.

Также во время расследования выяснилось, что в августе 2019 года парень занялся сексом с девочкой младше 16 лет и заразил ее ВИЧ.

Злоумышленник во всем признался. Суд отправил его на девять лет в колонию строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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