В каких районах Саратовской области отключат телевещание

Профилактические работы на радиотелевизионной передающей станции в поселке Водопьяновка Марксовского района днем 31 августа повлияют на трансляции второго цифрового мультиплекса в окружающих населенных пунктах района. В мультиплекс входят десять каналов, включая СТС, «Пятница», «Звезда», МузТВ и другие.

Аналогичный профилактический осмотр оборудования пройдет 3 сентября днем на передающей станции в поселке Пинеровка Балашовского района. Возможны перерывы в трансляции первого и второго мультиплексов цифрового телерадиовещания, а также радиостанции «Радио России» в населенных пунктах Балашовского, Аркадакского, Калининского, Романовского, Самойловского и Турковского районов. В зоне охвата передающей станции Пинеровка проживает около 260 тыс. человек.