В Саратове холодильники подорожали, но их стали больше скупать

В Саратове на 50% больше стали интересоваться холодильниками.

Эксперты сервиса «Авито» выяснили, что скачок с середины июля по середину августа произошел из-за дачников. Многие россияне в период пандемии коронавируса провели весну и лето на даче. У них было больше времени на урожай и его переработку, к тому же многие опробовали это хобби.

Также некоторые опасаются второй волны коронавируса и готовятся к походам в магазин в ограниченном режиме.

В среднем по Саратову холодильники стоят 7 490 рублей, это дороже на 15%, по сравнению с летом прошлого года.

Причем летом самой популярной по поиску, согласно данным «Авито», стала марка ЗИЛ. Кроме обычных холодильников, люди интересуются отреставрированными ретро-версиями. А холодильники марки «Саратов» замкнули десятку рейтинга. Этим летом их искали на 47% чаще, чем в прошлом году.

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