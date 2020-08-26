Минприроды: рыба в пруду под Саратовом умерла от горячей воды и небольшой глубины

В Саратовском районе чиновники исследовали пруд, в котором умерла рыба.

- Обследование акватории и береговой полосы пруда в поселке Хмелевский провел глава администрации Багаевского МО по просьбе министерства природных ресурсов и экологии области, — сообщили «КП-Саратов» в Минприроды.

Проверяющие нашли «незначительное количество мертвой рыбы» в трех местах. Проанализировав местность, они поняли, что рыба умерла из-за небольшой глубины пруда, высокой температуры воды и недостаточной проточности. К тому же рядом нет производственных объектов, которые могли бы загрязнить водоем.

Однако для выяснения точной картины случившегося Минприроды направило информацию в региональный Россельхознадзор для привлечения специалистов, которые исследуют рыбу.

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