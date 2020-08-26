Сдать в концессию предполагают теплосети в шести городах Саратовской области

Сети теплоснабжения в шести городах планируется передать в концессию

В Балаковском, Хвалынском, Энгельсском, Ртищевском районах, а также в городе Шиханы и районном поселке Турки системы теплоснабжения планируют передать в концессию частному бизнесу. Сейчас, по словам министра строительства и ЖКХ Саратовской области Павла Мигачева, там проводят инвентаризацию теплоснабжающих и теплосетевых комплексов. Об этом Мигачев заявил в ходе совещания у председателя правительства области Стрелюхина накануне по вопросу о подготовке к отопительному сезону.

Разрабатываются планы проектов реконструкции и модернизации систем теплоснабжения в Балашовском, Красноармейском, Марксовском, Вольском, Советском, Петровском районах.

Напомним, на сегодняшний день в Саратовской области заключено четыре концессионных соглашения по объектам теплоснабжения и водоснабжения, по одному в Новобурасском и Краснокутском районах и два — в Саратове.