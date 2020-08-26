Саратовец из пневматики расстрелял автомобиль полиции

На 27-летнего саратовца возбудили уголовное дело за угрозу применения насилия в отношении полицейских при исполнении.

- По данным следствия, ночью 27 июля 2020 года пьяный местный житель возле дома №41/1 по улице Тархова заприметил служебный автомобиль и несколько раз выстрелил в него из газобаллонного пневматического пистолета, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Полицейские не пострадали, но злоумышленника задержали.

Расследование в отношении него продолжается.

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