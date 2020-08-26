В Саратове мужчина поменял в паспорте имя на Троцкий

В Саратовской области за семь месяцев 2020 года в органы ЗАГС обратились 512 человек, чтобы изменить имя или фамилию.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном управлении по делам ЗАГС, чаще всего люди желают носить общую фамилию с мужем, родственниками. Также причинами являются трудное произношение или неблагозвучность.

- В практике встречаются случаи, когда граждане просят поменять их экзотическое имя, данное родителями при рождении на более простое. Так, например, Алисия превращается в Ангелину, — рассказала начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.

Благодаря переменам в области в 2020 году появились люди с именами Троцкий, Гофман, Иезекииль и Добромира.

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