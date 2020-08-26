Саратовцев приглашают на съемки для 3D-путеводителя по городу

Конференция в пресс-центре «Комсомольской правды» — Саратов» Фото: Александр Уриевский

Сегодня, 26 августа, в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» прошла презентация 3D-путеводителя по городу.

- Это инновационный продукт, он полезен не только для туристов из других городов, но и для местных жителей. В путеводителе в режиме онлайн можно посмотреть информацию о зданиях и интересных местах Саратова, — рассказала референт отдела государственного регулирования туристской деятельности комитета по туризму области Наталья Шустикова.

Наталья Шустикова Фото: Александр Уриевский

Особенностью карты спикер назвала внедрение в путеводитель семьи туристов, которые помогают знакомиться с городом. Музыку для сопровождения создавали саратовские музыканты.

Автор проекта Сергей Коваленко упомянул, что подобными технологиями города еще не представлены, этим очень интересно заниматься.

Во время просмотра можно использовать наушники и очки виртуальной реальности.

- Первым делом мы решили отснять самую длинную пешеходную зону в Европе, которая находится в Саратове. Завтра съемки продолжатся на аллее по Рахова, — рассказал Коваленко.

Для участия приглашаются саратовцы. Сбор пройдет завтра, в 06:30 утра у городского парка на перекрестке улиц Рахова и 2-я Садовая. Связаться с организаторами можно по телефонам, указанным на сайте https://www.саратов.online/

К тому же в съемках будут участвовать собаки породы мастиф.

В сентябре в путеводитель добавятся также аэросъемки.

Наталья Шустикова отметила, что возможно проект расширится и на другие города региона с туристической привлекательностью: Энгельс, Вольск, Хвалынск, Балаково.

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