Саратовцев приглашают на съемки для 3D-путеводителя по городу

Конференция в пресс-центре «Комсомольской правды» — Саратов»
Фото: Александр Уриевский
Сегодня, 26 августа, в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» прошла презентация 3D-путеводителя по городу.
- Это инновационный продукт, он полезен не только для туристов из других городов, но и для местных жителей. В путеводителе в режиме онлайн можно посмотреть информацию о зданиях и интересных местах Саратова, — рассказала референт отдела государственного регулирования туристской деятельности комитета по туризму области Наталья Шустикова.
Наталья Шустикова
Фото: Александр Уриевский
Особенностью карты спикер назвала внедрение в путеводитель семьи туристов, которые помогают знакомиться с городом. Музыку для сопровождения создавали саратовские музыканты.
Автор проекта Сергей Коваленко упомянул, что подобными технологиями города еще не представлены, этим очень интересно заниматься.
Во время просмотра можно использовать наушники и очки виртуальной реальности.
- Первым делом мы решили отснять самую длинную пешеходную зону в Европе, которая находится в Саратове. Завтра съемки продолжатся на аллее по Рахова, — рассказал Коваленко.
Для участия приглашаются саратовцы. Сбор пройдет завтра, в 06:30 утра у городского парка на перекрестке улиц Рахова и 2-я Садовая. Связаться с организаторами можно по телефонам, указанным на сайте https://www.саратов.online/
К тому же в съемках будут участвовать собаки породы мастиф.
В сентябре в путеводитель добавятся также аэросъемки.
Наталья Шустикова отметила, что возможно проект расширится и на другие города региона с туристической привлекательностью: Энгельс, Вольск, Хвалынск, Балаково.
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