Сельчанка Анастасия обокрала малознакомого водителя дома в Солнечном

В поселке Солнечный Саратова полиция вчера, 25 августа, раскрыла кражу, которая случилась еще весной.

- В отдел днем 20 апреля обратился 53-летний водитель и сообщил, что с 21:30 прошлых суток до 05:30 утра у него из квартиры по улице Днепропетровская малознакомая по имени Анастасия унесла телефон и деньги, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Вместе они выпивали, а потом женщина унесла Samsung и 3,5 тыс. рублей.

Правоохранители возбудили дело и четыре месяца искали преступницу. Подозреваемая нашлась, ею оказалась 33-летняя безработная жительница села Бородаевка Марксовского района.

Украденный телефон она не отдала, так как потеряла, а деньги потратила. Ранее не судимой гражданке выписали подписку о невыезде на время расследования.

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