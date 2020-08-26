В школах Саратовской области не хватает 384 учителей

В Саратовской области на сегодняшний день в школах 384 вакансии учителей.

Из них 83 в школах и 101 – в дополнительном образовании. Обновление информации по вакансиям произойдет 20 сентября.

В основном нужны учителя по математике, физике, иностранный и русский язык. Об этом на совещании в областной думе 26 августа рассказала и.о. министра образования Саратовской области Елена Нерозя.

Есть педагоги, которые совмещают предметы. Они получили диплом о профессиональной переподготовке и преподают дополнительные предметы. Например, преподаватель ведет русский язык, а дополнительно преподает историю.

По словам и.о.министра вакансии есть, но они временно замещены другим учителем. Поэтому формально кадровая обеспеченность – 100%.

- Вакансии все равно есть и их нужно замещать, потому что нам нужны предметники. Это учителя иностранного языка, русского, физики. Это сложные предметы, - заметила Елена Нерозя.

Средняя зарплата учителей 29,565, по словам и.о. министра, если заполнят все 283 вакансии, то учителя, которые совмещали предметы, не будут получать меньше. 21,6 тыс. рублей - средняя зарплата с одной ставкой. Они разные у всех - базовые и стимулирующие. Средняя нагрузка на учителя сегодня - 1,3 ставки.

По словам Елены Нерозя, сегодня среди учителей 22% - пенсионеры, 755 человек старше 60 лет.