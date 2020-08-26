Саратовца обманул житель Магнитогорска при покупке колб для кальянов в интернете

В Саратове мужчина обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.

Как сообщили «КП-Саратов» в УМВД города, 26-летний гражданин стал жертвой обмана при покупке через интернет.

Мужчина намеревался приобрести кальяны. Он нашел в соцсети объявление о продаже десяти колб для кальянов, связался с продавцом, оплатил по номеру телефона 5 410 рублей. После этого мошенник больше на разговор не выходил, а посылка не пришла.

Полицейские возбудили уголовное дело и задержали 22-летнего жителя Магнитогорска. Парень сознался в афере. Ему выписали обязательство о явке.

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