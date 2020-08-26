Из сарая в Энгельсе мужчина украл качели

В Энгельсском районе Саратовской области вчера, 25 августа, полиция раскрыла кражу.
- Заявление 35-летнего жителя Энгельса-8 поступило 21 августа. Он сообщил, что сарай у дома на улице Чехова обокрали в период с 31 июля до 15:00 21 августа, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Неизвестные унесли пылесос, детские качели, роликовые коньки, мужские ботинки, комплект куртки со штанами, автомагнитолу Pioneer и тележку. Сумма ущерба составила 18 тыс. рублей.
Полиция начала разыскивать злоумышленника и через несколько дней поймала 28-летнего жителя поселка Приволжский. Ранее не судимому мужчине выписали подписку о невыезде и изъяли похищенное.
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