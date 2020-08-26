Саратовцы засняли разрушающийся памятник архитектуры в центре города

Дом на Григорьева/Чернышевского. Фото из соцсети

В центре Саратова горожане заметили разрушающийся дом.

- Очередной кандидат на обрушение фасада? — написал Алексей Мандрюк, приложив фото двухэтажного дома с трещиной.

В посте мужчины речь идет о здании на перекрестке улиц Григорьева и Чернышевского.

Жилой дом, по данным открытых источников, является памятником архитектуры, построенным в 1840 году.

В комментариях другой пользователь, Игорь Баранов, также прислал фото дома на перекрестке Яблочкова/Вольской, отметив, что «этот быстрее», имея в виду разрушится.

Дом на Яблочкова/Вольской. Фото из соцсети

Сергей Перепеченов заметил, что такое произошло из-за того, что в Саратове «десятилетиями не делаются капитальные ремонты».

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