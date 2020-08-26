В Саратове в очередной раз заминировали предприятие

В Саратове во второй раз за неделю заминировали коммунальное предприятие.

- В адрес предприятий Саратовского филиала «Т Плюс» вновь поступило анонимное сообщение о заложенном в административных и производственных помещениях, а также на территории организаций взрывном устройстве, с угрозой его подрыва, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе компании.

Сейчас специалисты ищут бомбу, если она, действительно, существует.

Напомним, аналогичный случай на «Т Плюс» произошел в понедельник, 24 августа.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.