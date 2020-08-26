В центре Саратова алабай растерзал кошку и напал на женщину

Алабай напал на женщину. Кадр из видео

Снова собаки в Саратове нападают на людей. И не бездомные, которые стаями бродят по улицам, а домашний пес, гулявший с хозяином.

По словам очевидца, ЧП случилось вечером 25 августа во дворе дома №83 по улице 2-я Садовая.

- Собака породы алабай набросилась на женщину и покусала ее, хозяин находился рядом, но выгуливал пса без поводка и намордника. Сначала эта собака на глазах у детей загрызла кошку, потом набросилась на женщину, затем кинулась на детей, но они успели забежать в подъезд. Слава Богу, дети не пострадали! — написал местный житель в группе «Саратов ЧП».

Горожанин отмечает, что хозяин алабая часто выгуливает его без намордника и поводка. Сейчас жители ищут очевидцев или других пострадавших.

Это не первый случай, когда домашние собаки нападают на людей. В начале августа алабай в Вольске покусал ребенка, а у стадиона «Волга» в Саратове стая ротвейлеров терроризирует горожан.

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