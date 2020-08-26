Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В центре Саратова алабай растерзал кошку и напал на женщину

После этого собака попыталась кинуться на детей
Екатерина СеменоваЕкатерина СеменоваЕкатеринаСеменова
Комментарии (2)Комментарии (2)
Алабай напал на женщину. Кадр из видео

Алабай напал на женщину. Кадр из видео

Снова собаки в Саратове нападают на людей. И не бездомные, которые стаями бродят по улицам, а домашний пес, гулявший с хозяином.

По словам очевидца, ЧП случилось вечером 25 августа во дворе дома №83 по улице 2-я Садовая.

- Собака породы алабай набросилась на женщину и покусала ее, хозяин находился рядом, но выгуливал пса без поводка и намордника. Сначала эта собака на глазах у детей загрызла кошку, потом набросилась на женщину, затем кинулась на детей, но они успели забежать в подъезд. Слава Богу, дети не пострадали! — написал местный житель в группе «Саратов ЧП».

Горожанин отмечает, что хозяин алабая часто выгуливает его без намордника и поводка. Сейчас жители ищут очевидцев или других пострадавших.

Это не первый случай, когда домашние собаки нападают на людей. В начале августа алабай в Вольске покусал ребенка, а у стадиона «Волга» в Саратове стая ротвейлеров терроризирует горожан.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.